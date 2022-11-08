Okulda Diyabet Programı’nın Eğitim Platformu yayına başlıyor

08 Kasım 2022 Salı, 18:10

Tip 1 diyabetin erken tanısına destek olmak ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen Okulda Diyabet Programı 12’nci yılında Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu’nu hizmete açıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde yayın hayatına başlayacak olan Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu, gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.

“ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 30 BİN TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUK VAR”

Diyabetin, çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıkların başında geldiğini ifade eden Okulda Diyabet Programı Koordinatörü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Dalı Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, “Ülkemizde 18 yaş altında 30 bin dolayında Tip 1 diyabetli çocuk bulunmakta ve bunların en az 23 binini okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır” dedi. Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6 ila 10 kez kan şekeri ölçümü ya da sensörle sürekli glukoz izlemi yapılması gerektiğini anlatan Hatun, “Bilgilere dayalı olarak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanılmaktadır. Tip 1 diyabetli çocuklar tedavinin gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürebilmektedir. Bunun için çocuk diyabet ekipleri, aileler ve öğretmenler arasında iş birliği yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Diyabetli çocukların haftada en az 30 saatlerini okulda geçirdiğini aktaran Hatun, “Tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır. Ayrıca diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı, arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

YÖNERGE HAZIRLANDI

Diyabetli çocukların okulda yaşadığı sorunları çözebilmek için Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak Kasım 2010’da Sanofi’nin desteği ile Okulda Diyabet Programı’nın hayat geçirildi. Proje ile, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek, öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularını öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmak hedefleniyor. Okulda Diyabet Programı’nın 10. yılında, diyabetli çocukların okullarda bakımı ile ilgili temel ilkeler çerçevesinde bakımı için bir yönerge hazırlandı ve bu yönerge 14 Ekim 2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdi.