Okulda müstehcen sözler içeren şarkıyla dans iddiasına soruşturma
İzmir'de okulda müstehcen sözler içeren şarkıyla dans iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.
Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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