Okulda skandal görüntüler: Lise etkinliğinde HÜDA PAR bayrağı
İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikte HÜDA PAR bayrağı açıldı. Öğrenciler bayrağı açan kişiye tepki gösterdi.
İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlediği “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” başlıklı etkinlikte HÜDA PAR bayrağı açıldı.
AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılığı etkinlikte bir kişi HÜDA PAR bayrağı açtı.
Öğrenciler bayrağı açan kişiye tepki gösterirken kısa süreli gerginlik yaşandı.
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