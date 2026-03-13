Okuldaki asansör sorunu Cumhuriyet’in gündeme getirmesiyle çözüldü: Ödenek sağlanacak

Ankara’daki 4 katlı Abidinpaşa Anadolu Lisesi'nde 40’tan fazla engelli ve BEP’li (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) öğrenci ile 2 engelli öğretmen bulunuyor. Okulun 8 yıllık tek asansörünün sürekli arızalanması nedeniyle öğrenciler arkadaşlarının ve öğretmenlerinin yardımıyla üst katlardaki sınıflarına çıkarılıyor. Okullardaki 'mescit sayısını ve kaç ögrencinin cuma namazı kıldığını' öğrenmek için anket yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise soruna sessiz kalıyordu.

Eğitim Sen’li yetkililer, “Aylarca bu soruna çözüm üretmeyen bakanlık, okullarda mescit ve cuma namazı sayısı sormakla meşgul” diyerek yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvence altına alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) acil çözüm üretmeye çağırdı. Gazetemiz Cumhuriyet ise konuyu dün “4 katlı okulda asansör sorunu: Engelli öğrenci ve öğretmenler mağdur” isimli haberle gündeme getirdi. Bunun üzerine adım atıldı ve okula ödenek sağlanması kararı alındı.