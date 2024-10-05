Okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi

Niğde'de bir lisede deney yapılırken patlayan deney tüpündeki sülfürik asit ve çinko karışımının üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi.

Okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:37

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı bulunan deney tüpünün patlaması sonucu yaralanan Y.E.Ç. (13) M.S. (13) E.M.B. (14) M.Y. (15) M.S. (15) Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K'nin (14) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Etiketler: #Niğde #deney #okul #öğrenci

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