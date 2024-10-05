Okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:37

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:37

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı bulunan deney tüpünün patlaması sonucu yaralanan Y.E.Ç. (13) M.S. (13) E.M.B. (14) M.Y. (15) M.S. (15) Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K'nin (14) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.