Okuldaki deney sırasında yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi
Niğde'de bir lisede deney yapılırken patlayan deney tüpündeki sülfürik asit ve çinko karışımının üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan 8 öğrenci taburcu edildi.
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı bulunan deney tüpünün patlaması sonucu yaralanan Y.E.Ç. (13) M.S. (13) E.M.B. (14) M.Y. (15) M.S. (15) Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K'nin (14) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Yeniden gözaltına alınan şahıslar tutuklandı!
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!