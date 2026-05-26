Okuldaki saldırıda ölen öğrencilerin aileleri mezarlıkta bir araya geldi

15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara, öğrenciler Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Adnan Gökürk Yeşil, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu’nun aileleri, Arefe Günü Şeyh Adil Mezarlığı’nda bir araya geldi. Aileler, yan yana defnedilen Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Zeynep Kılıç ve Kerem Erdem Güngör’ün mezarlarının başında Kur’an-ı kerim okuyup dua etti.

''BU ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ NİTELİKLİ OKULLARA VERİLMELİ''

Daha sonra aileler adına açıklama yapan Şuranur Sevgi Kazıcı’nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, 15 Nisan’da evlerine cehennem ateşi düştüğünü ve bayram öncesi çocuklarının mezarlarında olduklarını söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin tutuklu olan anne ve babalarının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Kazıcı, şöyle devam etti:

“Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Onlar için burada gözyaşı döküyoruz. Bu anlamda dijital mecralarda suça sürüklenen çocukların bu suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi için gerekli adımlar atılmalı ve tabii ki yasal anlamda bu caninin annesinin, babasının en üst düzeyde yargılanması ve ceza alması biz şehitlerin, ailelerinin ruhunu, kalbini bir nebze dinlendirecektir. Öncelikle bunun üzerinde çok sağlam bir şekilde duruyoruz. Kahraman Meclis’imiz, bizim Allah'ın indinde şehit olduğunu bildiğimiz ve halkımızın da şehit olarak kabul ettiği bu yavrularımıza şehadet mertebesinin, şehitlik makamının, resmen bütün yasal haklarıyla birlikte verilmesi gerektiğini ve Meclis’imizin de kıymetli bireylerinin bu gayreti ellerinden geldiği kadar yapacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda ‘Bize beklentiniz var mı?’ diye soranlara' diyoruz ki biz Rabb'imizin indinde bu yavru ve kahraman Meclis’imizden çıkacak yasa neticesinde bu çocuklarımızı şehit olarak bilmeli ve bu şehitlerimizin isimleri kıyıda köşede kalmış herhangi bir okula değil, Maraş'ın merkezinde, çeşitli illerin merkezlerinde nitelikli okullara isim olarak verilmeli. Ayrıca 15 Nisan haftasının eğitime ara vermeksizin eğitim şehitleri namına eğitim şehitlerini anma haftası olarak ilan edilmesi bizim medeni dünyaya intibakımız bağlamında ciddi bir aşama olacaktır.”

''İNSANLAR KURBANLIK SEÇERKEN, BİZ YAVRULARIMIZIN MEZAR TAŞINA BAKTIK''

Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil de oğlunun şehit sayılması çağrısında bulunarak, “Bu yavrularımız ve bir öğretmenimiz 15 Nisan günü devletimizin okulunda şehit olmuşlardır. Bu sıradan bir olay değildir. Bizim çocuklarımız sokakta trafikler arasında balkondan düşüp ölmediler. Dersteyken şehit olmuşlardır. Bugün arife günü. İnsanlar hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken biz burada yavrularımızın mezarına ve mezar taşına baktık. Bir anne baba için bu ne kadar ağır bir durum. Bunu da milletimize havale ediyorum. Milletimizden Allah razı olsun diyorum her zaman. Niye? Hiçbir çocuğumuzu, evladımızı ve Ayla öğretmenimizi yalnız bırakmadılar ve dua ettiler. Dualarını esirgemesinler. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Kerem Erdem Güngör’ün babası Mustafa Güngör de adalet beklediğini belirterek, “Adalet sadece yasaların söylediği şey değildir, adalet vicdandır. Yasalarla bakılmasın olaylara sadece. Vicdanen bizi tatmin edecek cezalar verilsin. Biz yandık, bir daha böyle olaylar yaşanmasın” dedi.