Okuldan izinsiz çıkan Muhammed'in kolu kesildi!

Diyarbakır'da izinsiz olarak okuldan çıkmak isterken duvarın üzerindeki sac çitin kolunu kestiği Muhammed B. (17) ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:49
Okuldan izinsiz çıkan Muhammed'in kolu kesildi!
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Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Kırklardağı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 11’nci sınıf öğrencisi Muhammed B., okulu çevreleyen sac çitin üzerinden atlayıp dışarı çıkmak istedi.

Bu sırada kolu saca takılıp yaklaşık 20 santimetre kesilen Muhammed, düştü. Bölgedeki bir evin sıva işini yapan Sait Akyüz, Muhammed’in yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Akyüz, kemerle kesilen bölgenin üst kısmını sıkıp turnike uyguladı.

Muhammed, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"TEKNİĞİ HASTANEDEN GÖRMÜŞTÜM"

İnşaat ustası Sait Akyüz, uyguladığı turnike yöntemini hastanede görüp hatırladığını belirterek, “Çalışırken arkadan ses geldi. Duvardan kendini aşağı attı. Ona bakmaya gittim ve kolundan kan aktığını gördüm. Hemen 112’yi aradım. Ambulansı aradıktan sonra, kesilen yerin üstünde bulunan kas tarafını kemerle sıkıp bağladım. Kan fazla akmasın diye bunu yaptım. O kadar çok kan akıyordu ki, çocuk ayakta duramıyordu. Okulun bahçesine baktığımda öğretmenlerin buraya doğru koştuğunu gördüm. Bu tekniği hastanede birkaç defa gördüm, oradan hatırladım. Zaten benim hemşire olan akrabalarım da kol ya da bacaklarda kanama olduğunda böyle yapıyordu. Bazen ip, bazen bandaj, bazen de kemerle bunu yapıyordu. Ben de böyle yaptım” dedi.


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