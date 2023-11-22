‘Okullar adım adım medreseleşiyor’

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve insan hakları savunucusu Hacer Foggo’nun yanı sıra çok sayıda avukat katıldı.

ÇEDES Projesi ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın ihlal edildiğini hatırlatan İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Zerrin Şenyıl Kale, “Proje ile tek din, tek mezhep anlayışının yerleştirilmesi ve eğitim alanı ile inanç alanının iç içe geçmesi hedeflenmektedir. Milli eğitim bakanı tarafından ‘karma eğitim’ tartışmalarının başlatılması, öğrencilerin zorunlu olarak ‘din, ahlak ve değer’ grubundan bir ders seçmesi kararının alınması, mescit düzenlemesi gibi laikliğe aykırı düzenlemelerin Resmi Gazetede yayımlanması ve ÇEDES gibi projelerle okulların adım adım medreselere dönüştürülmesi girişimleri hız kazanmıştır” diye konuştu.

Öte yandan İzmir Barosu, “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” kapsamında baro önünde dün akşam basın açıklaması yapmak istedi.

LGBTİ+ flaması nedeniyle güvenlik güçleri “Bu bayrak yasak. O bez parçasıyla topluma kötü örnek olamazsınız” uyarısında bulundu. Avukatlar hakkında işlem yapılması talep edilirken polisler ile arbede yaşandı.

