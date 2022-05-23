Okullar ne zaman kapanacak? Okulların 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor?
MEB, 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde yaz tatilinin başlama tarihi açıklandı. 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor. Karne günü ne zaman?
Pandemi sebebiyle bir süre online devam eden eğitim, eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze eğitim yeniden başlamıştı. Öğrenciler yaz tatili için geri sayıma başladı. İlk ara tatili kasım ayında ikinci ara tatili ise nisan ayında yapan öğrenciler ocak ayında ise yarıyıl tatiline girmişlerdi. Peki MEB takvimine göre okullar ne zaman yaz tatiline girecek.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem haziran ayında son bulacak. 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitiyor. Öğrenciler ve öğretmenler için 2022 yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlıyor.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
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