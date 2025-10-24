İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, öğleden sonra etkili olması öngörülen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı. Peki, Okullar neden tatil edildi? İstanbul'da okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da okullar saat 16.00'dan sonra tatil edilmiştir. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu kararı almıştır. Öğrencilerin güvenliği ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla resmi ve özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim ara verilmiştir.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Valilik açıklamasına göre, İstanbul'un Avrupa Yakasında öğleden sonra başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak yağış, trafik yoğunluğu ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak okullarda eğitime ara verilmiştir. Bu karar, hem öğrencilerin hem de velilerin mağduriyet yaşamaması için önleyici bir tedbir olarak alınmıştır.