Okullarda gerici faaliyetlerin ardı arkası kesilmiyor: Umre ödüllü yarışma!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Zorunlu seçmeli din derslerinden, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) programına kadar pek çok uygulamayla bilimsel eğitim hedef alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okullarda yürütülen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Gençlik Bilgi Yarışması” düzenledi. “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışma kapsamında önceki gün birçok öğrenci sınava girdi.

Öğrenciler lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayımlarından “Dinim İslam Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs”, üniversite kategorisinde ise “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli kitaplardan sorumlu tutuldu. Yarışma sonucunda her ilden birincilik elde edenler ve Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.

Geçen ay da İzmir’in Bornova ilçesindeki Muharrem Candaş Ortaokulu’na gelen ve kendilerini Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yetkilisi olarak tanıtan kişiler, sınıflara girerek öğrencilere nisan ayında yapılacak olan “Türkiye’nin Kitap Kurtları Yarışıyor” isimli kitap okuma yarışmasının tanıtımını yapmıştı. Yetkililer, öğrencilere yarışma sonunda birinci olanı umre ziyaretiyle ödüllendireceklerini açıklamıştı.



MÜFTÜLER ÖĞRENCİLERE ‘BAŞARI’ DİLEDİ



Sınavın düzenlendiği şehirlerde müftüler okullara giderek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ortaokulu’n giden il müftüsü Abdurrahman Şahin, sınava giren öğrencilere katıldıktan için teşekkür etti.

Kars Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen oturumda ise Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, sınav öncesinde öğrencilerle bir araya geldi. Bir diğer sınavın yapıldığı Mersin’de de Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle sohbet eden il müftüsü Aydın Yığman gençlere başarılar diledi.

