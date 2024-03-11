Okullarda gerici faaliyetlerin ardı arkası kesilmiyor: Umre ödüllü yarışma!
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, din içerikli bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere umre ziyareti vaat edildi. Din adamları okullara gidip katılım sağlayan öğrencileri kutladı.
Zorunlu seçmeli din derslerinden, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) programına kadar pek çok uygulamayla bilimsel eğitim hedef alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okullarda yürütülen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Gençlik Bilgi Yarışması” düzenledi. “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışma kapsamında önceki gün birçok öğrenci sınava girdi.
Öğrenciler lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayımlarından “Dinim İslam Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs”, üniversite kategorisinde ise “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli kitaplardan sorumlu tutuldu. Yarışma sonucunda her ilden birincilik elde edenler ve Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.
Geçen ay da İzmir’in Bornova
ilçesindeki Muharrem Candaş
Ortaokulu’na gelen ve kendilerini
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
yetkilisi olarak tanıtan kişiler,
sınıflara girerek öğrencilere nisan
ayında yapılacak olan “Türkiye’nin
Kitap Kurtları Yarışıyor” isimli
kitap okuma yarışmasının
tanıtımını yapmıştı. Yetkililer,
öğrencilere yarışma sonunda
birinci olanı umre ziyaretiyle
ödüllendireceklerini açıklamıştı.
MÜFTÜLER ÖĞRENCİLERE ‘BAŞARI’ DİLEDİ
Sınavın düzenlendiği şehirlerde müftüler okullara giderek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ortaokulu’n giden il müftüsü Abdurrahman Şahin, sınava giren öğrencilere katıldıktan için teşekkür etti.
Kars Kafkas Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde düzenlenen
oturumda ise Kars İl Müftüsü
Hamza Bayram, sınav öncesinde
öğrencilerle bir araya geldi. Bir
diğer sınavın yapıldığı Mersin’de
de Akdeniz Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde öğrencilerle sohbet eden
il müftüsü Aydın Yığman gençlere
başarılar diledi.
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