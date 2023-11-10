Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatiline bugün çıkacak. Öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:16
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında birinci dönem ara tatili bugün başlıyor. 17 Kasım Cuma günü sona erecek tatil öncesi öğrenciler son derslerine bugün girecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

20 KASIM'DA DERS BAŞI

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. 


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