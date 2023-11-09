'Okul önlerinde şeker şeklinde uyuşturucu satılıyor' paylaşımlarına inceleme

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:15

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:16

Sosyal medya platformlarında bir anda Türkiye genelinde yayılan "Okul önlerinde şeker şeklindeki uyuşturucu" satılıyor iddialarının Kozan’da da yayılması üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Kozan Emniyet Müdürlüğü, iddiaların asılsız olduğunu ve bu paylaşımları yapan veliler hakkında inceleme başlatıldığını, soruşturma açılacağını duyurdu.

Kozan Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde yapılan çalışmalarda; veliler arasında yapılan paylaşımdaki fotoğrafta, hapın üzerindeki pakette, "Şamata karışık aromalı şekerleme" ibaresi yer aldığı belirlendi. ‘Şamata karışık aromalı şekerleme’ isminde bir maddenin Türkiye’nin herhangi bir ilinde yakalamasının olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaşıldı. İlçemizde paylaşımlarda iddia edilen ürüne rastlanılmadığı gibi ülke genelinde bu şekilde bir uyuşturucu tespiti yapılmamıştır. Herhangi bir tipte bulunan veya herhangi bir usulde satışı yapılan bir uyuşturucuyu öğrenmeniz durumunda ilk yapmanız gereken, daha temiz bir Kozan için öncelikli olarak emniyet güçlerine bilgi vermeniz olacaktır. Ayrıca toplumda infial oluşturacak bu tipte haberleri paylaşmadan önce en kolay teyit mekanizması olan emniyet teşkilatına sorabilirsiniz. Bu asılsız haberleri yayan/paylaşanlarla ilgili Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan adli işlem başlatılacaktır” denildi.