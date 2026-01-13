Okullarda 'İslamcı militan' mı yetiştiriliyor? Çocuk taciziyle anılan vakıftan devlet okulunda 'etkinlik'

Çocuklara şeriat provası gibi etkinlik yaptırdılar...

Karaman’da 2016 yılında 45 çocuğa tecavüz skandalıyla gündeme gelen gerici Ensar Vakfı, çocuklardan elini çekmiyor.

İstanbul Kağıthane’de devlet okullarında Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla eylül ayında eğitim verme hakkına sahip olan vakfın ilçedeki bir devlet okulundaki etkinliğinde yaşananlar pes dedirtti.

Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu’ndaki etkinlikte Vakıf küçük yaştaki çocuklara şeriat provası niteliğinde sloganlar attırdı. Sarık ve cüppe giydirilen çocuklar Arapça dualar eşliğinde tekbir getirdi.

Görüntüler okullarda pedagojik açıdan uygun olmayan bu tarz etkinliklere neden izin verildiği sorusunu akıllara getirdi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) daha önce konuyla ilgili uyarısında şu ifadeleri kullanmış:

"Ensar Vakfı, İstanbul Kağıthane’deki 12 kamu okulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'vakıf okulu' programları yürütüyor. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak, hakkında skandal ve şaibe iddiaları bulunan bir yapılanmanın kamu okullarına elini kolunu sallayarak girmesi konusundaki kaygımızda haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır."

TÖB-SEN’den yapılan açıklamada etkinliklerin Ensar Vakfı ile bağlantısına yer verildi:

“Ensar Vakfı’nın 7-10 yaşındaki çocuklara ezberletilmiş ve önceden çalıştırılmış cümlelerle, tekbir getirtmesi kabul edilebilir bir durum değildir.”

"BEYİN YIKAMADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Açıklamanın devamında ise şu uyarılar yer aldı:

"Biz bu tekbirleri Madımak’tan, Maraş’tan, Çorum’dan biliyoruz. Biz tekbirleri, bu yaşta çocuklara silah veren insanları diri diri yakan IŞİD’den biliyoruz. Kamu okullarına protokol yoluyla giren vakıf ve dernek görünümlü tarikat/cemaat yapılanmaları gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Bu, resmen militan yetiştirme ve beyin yıkamadan başka bir şey değildir. Çocukları eğitim bahanesiyle okullara girip okul bahçesinde bu şekilde tekbirler attırıyorlarsa, artık ailelerin de bir düşünmesi ve 'Ne oluyor?' diye sorması gerekmektedir!”