Okullarda su ve beslenme krizi yaşanıyor: Çocuk hakları tehlikede

Türkiye’de birçok okulda çocuklar sağlıklı içme suyuna ulaşmakta zorlanıyor. Bazı öğrenciler kantinden şişe su alabilirken maddi imkânı olmayanlar musluk suyuna yönelmek zorunda kalıyor. Uzmanlar bu tabloyu “çocuk hakkı ihlali” olarak tanımlarken eğitimciler de susuzluğun dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve sağlık sorunlarına yol açtığını vurguluyor.

Eğitimci Müjdat Çalış ise okullarda içilebilir suya erişimin ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. Çalış, “Her çocuğun sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında öğrenim görmesi hem evrensel çocuk haklarının hem de çağdaş bir toplumun temel gerekliliklerinden biridir. Bu durum yalnızca eğitim hakkını değil, aynı zamanda çocukların yaşam hakkını, sağlık hakkını ve eşitlik ilkesini ihlal ediyor” dedi.

‘AÇKEN ÖĞRENEMEZ’

Çalış, sağlıklı suyun yokluğunun ciddi sağlık riskleri yarattığını vurgulayarak, “Okullarda suya ulaşamayan çocuklar ya su tüketimini azaltıyor ya da sağlıksız kaynaklardan yararlanıyor. Bu da susuzluk, dikkat eksikliği, yorgunluk gibi kısa vadeli; midebağırsak hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi uzun vadeli sorunlara yol açıyor” diye konuştu. Çalış, çocukların beslenme sorununa da dikkat çekerek, “Türkiye’de binlerce çocuk sabah aç okula gidiyor, öğle yemeğini yiyemeden günü tamamlamaya çalışıyor. Bu, hem bilimsel gerçeklere hem de insani değerlere aykırı. Hiçbir çocuk açken öğrenemez” ifadelerini kullandı.