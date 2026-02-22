Okullarda yeni tehlike... Çocuklar arasındaki 'virüs üretme' akımı Türkiye'ye de sıçradı!

Son dönemde yurt dışında popüler olan 'virüs üretme' akımı, Türkiye'deki okullara da sıçradı.

Tehlikeli akımda, öğrencilerin sınıfta şişe ve kapların içine dışkı, çöp, yemek artıkları gibi maddeler atarak, 'mikrop' ürettikleri görüldü.

Sosyal medyada yayılan ve yurt dışında ortaya çıktıktan sonra kısa sürede farklı ülkelere sıçrayan "virüs üretme" akımı, Türkiye'de de öğrenciler arasında yayılmaya başladı.

TikTok ve Instagram'da açılan "Covid-20 yapıyoruz", "virüs üretiyoruz" gibi isimler taşıyan hesaplarda, videoların seri halinde paylaşıldığı görüldü.

"Gün 1, gün 2" veya "part 10, part 18" gibi başlıklarla yayımlanan içeriklerde öğrenciler, şişelerin içine farklı maddeler atarak karışımı hijyen açısından daha riskli hale getirmek için birbiriyle yarıştı.

Görüntülerde süt, yağ, çürümüş yemek artıkları, boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı ve hayvan dışkısı ve hatta idrarlaı gibi maddelerin şişelere eklenmedi dikkat çekti. Ayrıca öğrencilerin bu işlemleri gülerek yaptığı, herhangi bir tiksinme ya da çekinme göstermeden tehlikeli akımı eğlenceye dönüştürdüğü görüldü.

TAKİPÇİLERDEN TEHLİKELİ ÖNERİLER

Akşam gazetesinin haberine göre milyonlarca izlenen videolarda öğrencilerin, sosyal medyadaki takipçilerinden gelen önerilere göre şişelere yeni maddeler eklemesi ise dikkat çekti.

Yorumlarda "Covid-19 geri döndü", "Birine içirince ne olur?", "Okul çıkışı her yere yay" gibi ifadeler yer aldı.

"Temas eden kişilerde kusma, ishal, ateş ve ciddi bağırsak enfeksiyonları görülebilir"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Temas eden kişilerde kusma, ishal, ateş ve ciddi bağırsak enfeksiyonları görülebilir. Bu tür karışımların içirilmesi veya temas ettirilmesi zehirlenmeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

AVUKATLARDAN VELİLERE UYARI

Avukat Türkan Kara, akımların hukuken ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bir çocuğun arkadaşının içeceğine zararlı madde katması kasten yaralamaya girer ve kalıcı hasar oluşursa 12 yıla kadar ceza öngörülebilir. 12–18 yaş grubunda indirim uygulanabilse de adli sicil kaydı geleceklerini etkileyebilir" dedi.