Okullarda yılbaşı kutlayanlar hedef gösterildi, eğitimciler tepkili: İdeolojik aparat ‘Hukuken açık bir suç’

Türkiye’nin farklı illerindeki bazı devlet okullarında yılbaşı kutlamalarına karşı videolar çekilerek bu içeriklerin okul yönetimlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılması kamuoyunda tepki yarattı. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, söz konusu videolarla toplumun yılbaşını kutlayan kesimlerinin bilinçli biçimde hedef gösterildiğini belirterek “Din devleti olarak tanımlanan ülkelerde dahi görülmeyecek düzeyde bir ayrımcılık bugün Türkiye’de devlet okullarında, üstelik çocuklar kullanılarak yaygınlaştırılıyor” dedi.

Rona, masum bir etkinlik gibi sunulan bu organizasyonların gerçekte toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini vurgulayarak “Yılbaşını kutlayan yurttaşlar dine ihanet etmiş, başka dinlerin etkisine girmiş gibi gösteriliyor. Toplumun geniş bir kesimi açıkça hedef haline getiriliyor” ifadelerini kullandı.

MAHALLE BASKISI

Mahalle baskısının çocuk yaşta zihinlere yerleştirildiğine dikkat çeken Rona, “Müslüman yılbaşını kutlamaz’ gibi kesin ve dışlayıcı yargılarla toplumsal sınırlar keskin biçimde çiziliyor. Oysa bu büyük bir yalandır” diye konuştu.

“Kamplaşma ve ayrışmanın çocuk yaşta zihinlere yerleştirilmesi, bunun bir marifetmiş gibi videolar çekilerek paylaşılması hukuken açık bir suçtur” dedi.

Eğitim-İş Genel Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy da uygulamalara sert tepki gösterdi. Toy, okullarda yılbaşı kutlamalarına karşı videolar çekilerek bu içeriklerin resmi hesaplardan paylaşılmasının, eğitim kurumlarının açık biçimde siyasi iktidarın “ideolojik aparatı” haline getirildiğini söyledi. Toy, “Halkımızın bir kesimini ‘öteki’ ilan eden bu zihniyet, çocuklar üzerinden kutuplaştırma ve düşmanlaştırma siyaseti yürütmektedir. Çocukların bu tür uygulamalara zorlanması açıkça çocuk istismarıdır” değerlendirmesinde bulundu.