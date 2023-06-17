YKS saat kaçta başlayacak? TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika sürecek?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 17.06.2023 - 09:32

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Bugün (17 Haziran) Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 3.5 milyon öğrencinin başvurduğu YKS'nin kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



YKS saat 10.15'te başlayacak.

TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?



1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika











