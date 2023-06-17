YKS saat kaçta başlayacak? TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika sürecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün ve yarın yapılacak. Peki, YKS saat kaçta başlayacak? TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika sürecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Bugün (17 Haziran) Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 3.5 milyon öğrencinin başvurduğu YKS'nin kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YKS saat 10.15'te başlayacak.
TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika
2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika
3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'
- Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler
- Kulis: Mehmet Şimşek'ten 'DEVA' hamlesi
- 'Geçersiz oy kullandım' dedi sonuç çok başka çıktı!
- Menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti
- Gözler faiz kararında: Reuters tahminini açıkladı
- Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
- Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
- 'Bu bir ihanet'
- Ahırda ölü bulunan çocuğun babası konuştu