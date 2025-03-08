Okuryazarlık oranı erkeklere göre daha az: 'Gözümüzün açılmasını istemiyorlar'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 08:12

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) “istatistiklerle kadın” verilerini paylaştı. Buna göre kadınların işgücüne katılma oranı erkeklere göre daha düşükken, okuma yazma bilmeyen kadınların oranı daha yüksek.

Türkiye geneli için 2023’te 25 yaş üzeri kadınlarda okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 5.4 iken erkeklerde bu oran 0.8. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin oranı kadınlarda 6.1, erkeklerde 1.7. Rapora göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılma oranının kadınlarda yüzde 35.8, erkeklerde yüzde 71.2.

Cumhuriyet, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ile konuştu. Kaşıkırık, “Bu mahalle baskısının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de sonucu. Bazı muhtarlıklarda, kaymakamlıklarda okuma yazma kursları açılıyor. Birçok kadın ailesinden gizli geliyor ve ‘Okuma yazma öğrenmemi istemiyor. Gözümün açılmasını istemiyor’ diyor” diye konuştu.

Kaşıkırık, “Erkekler okumamızı, kariyer yapmamızı istemiyor. O zaman evde çocuklara kim bakacak? Kim bulaşığı yıkayacak? Kadınları makine olarak görüyorlar. Dolayısıyla bizim önce bu zihniyeti değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.