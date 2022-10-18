Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir grup, taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle kovuldukları restorana ateş açtı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
18 Ekim 2022 Salı, 12:09
Olay çıkarınca kovulan grup restorana ateş açtı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde restoranda huzursuzluk çıakran bir grup, çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı.

Yaşanan durumu hazmedemeyen grup yanlarında bulunan silahla restoranın camlarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 



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