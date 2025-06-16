'Öldü' dediler ancak gerçek başka çıktı: Suç duyurusunda bulundu

İlçenin Tozlu Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımları görenlerin kendisini ve ailesini aramasıyla durumdan haberdar olan iş makinesi operatörü Kurşun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.





2 AY ÖNCE DE 'HIRSIZ' DİYE PAYLAŞMIŞLAR

İlanın verildiği birkaç gündür zor günler yaşadığını aktaran Kurşun, "2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da 'Mustafa Kurşun vefat etmiştir' diye ilan verdiler. Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker" dedi.