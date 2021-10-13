Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:27

Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Fehmi A, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.

ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A'yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A'nın işlemleri sürüyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Öte yandan ölen Ayat A'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderildi.