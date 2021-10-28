Öldürdüğü kadını taksiye koyup emniyete götürdü

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:47

Kadın cinayeti, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir erkek, taksiye binerek Seyhan Gözer’i ormanlık alana götürdü.

Saraylı mevkiinde kadını öldüren erkek, geldiği taksiciyi tehdit ederek, cesedi taksinin arka tarafına koydu.

EMNİYETE GİTMESİNİ İSTEDİ

Zanlı tehdit ettiği taksi sürücüsünden Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmesini istedi. İçinde ceset bulunan taksi ile emniyete gelen erkek, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre takside inceleme yaptı.

Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.