Öldüren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda, husumetli olduğu Mustafa Can Gül tarafından öldürülen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Merhum Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan‘ın cenazesi 5 Eylül cuma günü ( yarın) cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Caminden kaldırılıp Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecektir."

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında yemek yiyen cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın (58) yanına gelen şüpheli Mustafa Can Gül (19), Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.