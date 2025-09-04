Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öldüren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu!

Öldüren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu!

4.09.2025 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öldüren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu!

Mustafa Can Gül tarafından yemek yediği restoranda öldürülen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu. Savcı Kayhan, yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Caminden kaldırılıp Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda, husumetli olduğu Mustafa Can Gül tarafından öldürülen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Merhum Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan‘ın cenazesi 5 Eylül cuma günü ( yarın) cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Caminden kaldırılıp Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecektir."

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında yemek yiyen cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın (58) yanına gelen şüpheli Mustafa Can Gül (19), Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #İstanbul #savcı #Cenaze

İlgili Haberler

İstanbul'da savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika... Kan donduran olay: Savcı boğazı kesilerek öldürüldü!
Son Dakika... Kan donduran olay: Savcı boğazı kesilerek öldürüldü! Son dakika haberi... İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, boğazı kesilerek öldürüldü. Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.
Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette dikkat çeken ayrıntı: Savcı ile katili aynı karede!
Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette dikkat çeken ayrıntı: Savcı ile katili aynı karede! İstanbul'da görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın şüphelisi 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün üç ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, Kayhan’ın aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.