Öldüren hataya 24 taksitli ceza

Enis Şenel’in (22), ölümüne neden olan alkollü yaya Mehmet Yıldızoğlu’na 24 taksitli 24 bin lira ceza verildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:56
Öldüren hataya 24 taksitli ceza
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Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, Mehmet Yıldızoğlu 1.5 yıl önce yaya geçişinin yasak olduğu bir noktada, sarhoş olduğu halde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan motosikletiyle geçen Enis Şenel, Yıldızoğlu’na çarpmamak için karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Şenel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Yıldızoğlu 1.5 yıl önce yaya geçişinin yasak olduğu bir noktada, sarhoş olduğu halde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan motosikletiyle geçen Enis Şenel, Yıldızoğlu’na çarpmamak için karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Şenel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yıldızoğlu’na 24 taksitli 24 bin lira ceza verildi.


motosiklet

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