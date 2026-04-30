'Öldürmeyeceğiz' demişlerdi, 'ötanazi' masaya geldi: 'Katliam' toplantısına büyük tepki

İstanbul'da sokak hayvanlarının kaderini belirleyecek olan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, adeta bir "kaç kaç" oyununa dönüştü. İki gün önce Fatih’te yapılması planlanan ancak hayvan hakları savunucularının, avukatların ve milletvekillerinin yoğun tepkisi nedeniyle bugüne ertelenen toplantı, bu kez İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasına taşındı.

"YALAN SÖYLEDİLER, ÖLDÜRECEKLER"

Toplantının yapılacağı bina önünde kurulan polis barikatlarının önünde açıklamalarda bulunan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, iktidarın ve yerel yönetimlerin "Katliam Yasası" sürecinde halka yalan söylediğini vurguladı. Kadıgil, Cumhuriyet’e yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene bir katliam yasası çıkarttılar ve halka yalan söylediler. 'Öldürmeyeceğiz, barınaklarda mutlu yaşatacağız' dediler. Bugün geldiğimiz noktada ise AFAD merkezine kaçarak bir toplantı yapıyorlar. İstanbul'da kampüslerde kalan son köpekleri de toplatıp, elverişsiz şartlardaki o barınaklarda 'hasta' veya 'zararlı' adı altında katledecekler. Bu işin Türkçesi budur: Sokaklarımızdan aldıkları bütün hayvanlarımızı katledecekler."

AFAD BİNASINDA POLİS ABLUKASI

Toplantının yapıldığı alanın çevresindeki yoğun polis ablukasına ve kayıt alan kameralara da tepki gösteren Kadıgil, yaşam savunucularının zapturapt altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. Kadıgil, "Burada ne olup bittiğini merak ediyorsa, polislere kayıt yaptırmak yerine gelip bu vahşete 'Dur' demeyi deneyebilir" dedi.