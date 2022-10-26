Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: 'Tanıklar jandarmaya iftira atıyor'

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:22

İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş edip öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasına bugün de devam edildi.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 28 tanıktan 24'ü dinlendi. 3 tanık dinlenirken, 1 tanığın hayatını kaybettiği belirtildi.

'ESRA'NIN HÜSEYİN'DEN AYRILDIKTAN SONRA PSİKOLOJİSİ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Olay günü Çumra ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile birlikte piknik yapan Hasret Y., yaşananları anlattı. Hasret Y., Esra Taş ile ev arkadaşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"O dönemler Hüseyin ile sevgiliydi. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra Abdullah ile sevgili oldu. Esra'nın Hüseyin'den ayrıldıktan sonra psikolojisi çok kötüydü. Bir süre sonra barıştılar mı, barışmadılar mı, bilmiyorum, ama Hüseyin'i görmeye gittik. Yanımızda benim Birgül isimli arkadaşım vardı. O gün içinde de bizi mangala çağırdılar. Esra ile birlikte ona gittik. Pikniğe giderken bir yerde durduk. Esra, orada sonradan isminin Mustafa Okşen olduğunu öğrendiğim kişi ile görüştü. Daha sonra Apa Barajı piknik alanına gittik."

'ABDULLAH'IN ESRA'YI SEVDİĞİNE HİÇ İNANMIYORUM'

Hasret Y., Esra ile Abdullah'ın yeni sevgili olduğunu belirterek, "Bizi orada Abdullah karşıladı. Esra, Hüseyin'in ailesinden dolayı kendisinden ayırdıklarını düşündüğü için, onun yüzüne tükürmek istediğini bana söylemişti. Abdullah ile aralarında para, menfaat ilişkisi vardı. Abdullah'ın Esra'yı sevdiğine hiç inanmıyorum. Piknik günü diğer arkadaşımız Hatice biraz alkollüydü. Oraya gittiğimiz de et yoktu. O yüzden Süleyman Başdemir et almaya gitti. 1-2 saat sonra mangalı yaktık. 1-1,5 saat sonra da oradan ayrıldık" dedi.

'TEK KAÇIŞ NOKTALARI, JANDARMAYA İFTİRA ATMAK'

Duruşmada saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi.

Büşra Büyükşen, "Jandarma tarafından tanıklar baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" dedi. Öldürülen çiftin çocuklarından Osman Büyükşen ise "Verilen ifadelerdeki çelişkiler ortaya çıkartılarak dava süreci daha da aydınlatılabilir" ifadelerini kullandı.

Diğer çocukları Uğur Büyükşen de "Tanık beyanlarına diyeceğim bir şey yok. Davacıyım" dedi. Duruşma, avukatların savunmalarıyla devam etti.