Öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın arkadaşlarından Konya Valisi'ne tepki: Yuhaladılar!

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:09

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Saldırı sonrası hastaneye giderek açıklamada bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, iş bırakan sağlık çalışanlarının protestosu ile karşılaştı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan konuşmalarına, şöyle devam etti;

"06.07. 2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesinde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya’nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah’tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır.”