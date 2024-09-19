Öldürülen Feray Şahin, Mersin’de ismi verilen parkta anıldı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 18:37

Güncelleme: 19.09.2024 - 18:44

Mezitli Belediyesi tarafından Feray Şahin Parkında anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım, CHP Mezitli İlçe Kadın Kolu Başkanı Özlem Bingül, DEM Parti Mezitli İlçe Eş Başkanı Mustafa Atilla, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, Baro eski başkanı Av Bilgin Yeşilboğaz, İHD Mersin eski şube başkanı Hakkı Demir, Emekli Sen ve bazı demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile kadınlar katıldı.

ANNE ŞAHİN: CEZA YERİNE KATİLE ÖDÜL VERİLİYOR

Mersin Mezitli İlçesinde 19 Eylül 2017 tarihinde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen iç mimarlık bölümü son sınıf öğrencisi aynı zamanda Mezitli Belediyesi’nin stajer öğrencisi olan 23 yaşındaki Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin evlerinin tek kızı 23 yaşındaki Feray’ı gencecik yaşta toprağa verdiklerini, ancak cinayeti işleyen katilin ise cezasızlık nedeniyle bugün sokakta hiçbirşey olmamış gibi gezdiğine isyan eterek, “Feray kızımız kadın cinayetlerinin ne ilki, nede sonuncusu oldu. Bu ülkede kadın, çocuk katlimamı var. Bu durum katillere ödül gibi verilen cezaların sonucudur. Ceza verilmiyor katile ödül veriliyor. Benim kızımın hiç bir suçu yokken katledildi. Savcı olay yerine gelmedi, deliler eksik toplandı. Yargılama ve soruşturma katilin yalan, yanlış bilgileriyle sonlandı ve sonuçta ödül gibi ceza ile sokağa bırakıldı. Bu mu adalet, bu mu hak, hukuk, adalet. Böyle hukuk sistemi olmaz olsun. Batsın böyle adalet te, hukuk ta. Biz adaleti 7 yıl önce toprağa gömdük. Çünkü bugün tam 7 yıl oldu, biz halen adalet arıyoruz, ama katil sokakta ailesi ile güle oynaya dolaşıyor. Davamızın sonuna kadar takipçisiyiz katil işlediği cinayetin cezasını çeksin istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

BABA ŞAHİN: YASALAR UYGULANSIN, KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayetler her geçen gün korkutucu bir boyuta ulaştığına vurgu yapan baba Bekir Şahin ise bu ülkede her ay ortalama en az 30 kadının öldürüldüğünü belirterek, “İstanbul Sözleşmesi derhal amasız, fakatsız geri getirilmeli ve uygulanmalıdır.

Kadına şiddet konusunda müebbet hapis cezası getirilmelidir. Yasaların uygulanmaması, topluma hâkim erkek egemen anlayışın değiştirilmemesi, Siyasilerin kadınlara yönelik ötekileştirici dil kullanması, Kadının erkekle eşit birey olarak kabul edilmemesi,

Eğitimsizlik, maalesef kadınların katledilmesiyle sonuçlanıyor.

Türkiye altına imza attığı, uymaya tahüt ettiği sözleşmelere sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Devlet, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadını her alanda güçlendirmekle görevlidir. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti önlemek, ayrıca kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenleme yapılarak derhal uygulamaya konulmalı.Yasalar uygulansın, kadın cinayetleri son bulsun” dedi.

MİLLETVEKİLİ DİNÇER: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU ÜLKEDE ADALETİ YENİDEN TESİS EDECEĞİZ

Milletvekili Talat Dinçer, insanların canını, malını korumakla görevli polis, devlet tarafından verilen silah ile gencecik bir kızı öldürüyor ama ceza almadan sokakta geziyor diyerek, “Bu ülkede adalet malesef yok edildi. Gencecik kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor, verilen cezalar caydırıcı değil. Bu yüzden kadın cinayetleri bitmiyor. Böyle adalet mi olur? Devletin polisi, devletin emanet ettiği silah ile suçsuz savunmasız bir kız çocuğunu katlediyor ama 1.5 yıl hapis yatıp çıkıyor. Böyle adalet olmaz. Böyle hukuk olmaz. İktidara geldimizide biz bu ülkede adaleti tesis edeceğiz. Katiller işlediklei cinayetlerin cezasını en ağır ekilde ödeyecektir. Ailenin acısını paylaşıyoruz davanında takipçisi olacağız, yanlarındayız” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI TUNCER: FERAY’IN ACISI İÇİMİZDE HALA TAZE

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Feray Toros Üniversitesi’nde okuyan, geleceğe umutla bakan, hayalleri ve idealleri olan gencecik bir kız olduğunu belirterek, hayatının baharında cinayete kurban gittiğini söyledi. Feray'ın anısı önünde, onun şahsında kadına yönelik şiddetin tüm kurbanlarını andığını belirten başkan Tuncer şöyle devam etti:

“Feray'ın ölümü, sadece Mersin'in değil, tüm Türkiye’nin yüreğinde derin bir yara açtı. Bir kadın, bir evlat, bir dost; sevdiklerinden, ailesinden ve umut dolu yarınlarından koparıldı.

Mezitli Belediyesi olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlıyız. Kadınların özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etmek, birincil önceliğimizdir. Bu doğrultuda kadınlarımızın yanında olacak, haklarını savunacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için her türlü adımı atacağız. Feray’ın acısı içimizde hala taze. Ancak bu acı, aynı zamanda bizlere güç veriyor. Kadın cinayetlerinin son bulduğu, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Feray’ın hatırası, bu mücadelemizin bir sembolü olacak.

Feray Şahin’i saygıyla anarken, ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Feray’ı unutmayacağız, unutturmayacağız.Kadına yönelik şiddetin son bulacağı, adaletin her daim yanında olduğumuz bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

CHP KADIN KOLU BAŞKANI: İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ GERİ İSTİYORUZ

CHP İl Kadın Kolu Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, kadınların kızların katledildiği bir ülkede yaşadıklarını, katillere verilen ödül gibi cezaların cinayetleri tetiklerini belirterek, “Feray kardeşimiz gencecik yaşta toprağa verildi. Onu öldüren katil sokakta, aile adalet peşinde.

Artık bu bir cins kırımına dönüşmüştür. Şu an bu anmayı yaparken, belki de kadın cinayetleri ve çocuk istismarı haberleri almaya devam edeceğiz. Bunun tek bir sebebi var, cezasızlık politikası. Feray’ın katili elini kolunu sallayarak aramızda dolaşırken, birçok kız kardeşimiz yine ölüme mahkûm edilmektedir.

Ferayların yaşaması için, bir Feray daha öldürülmemesi adına mücadeleye devam edeceğiz. Eğer Feray hayatta olsaydı, katledilen Narin kız kardeşlerimizle birlikte sokaklarda, alanlarda bizimle mücadele eden bir kadın arkadaşımız olacaktı. O, aynı zamanda insan hakları ve hak mücadelesi veren bir kız kardeşimizdi.

Biz iktidara geldiğimizde böyle kadın cinayetlerinin hesabı sorulacak, hasıraltı edilmeyecek. Katiller cezasını en ağır şekilde çekecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden gelecek. Ve bu ülkeye CHP iktidarı ile Adalet gelecek. Yeter artık kadınlarımız kızlarımız öldürülmesin istiyoruz.

Ailenin hak arama mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Acılarını paylaşıyoruz” diye konuştu.

DEM PARTİ İLÇE BAŞKANI ATİLLA: ÜLKEDE ADALET DİYE BİR ŞEY KALMADI

DEM Parti Mezitli İlçe Eşbaşkanı Mustafa Atilla bu ülkede adaletin kalmadığını, kadınların, kızların, işçilerin hak arayanların katledikliklerini belirterek, bu acımasız, darbe zihniyetli vicdansız iktidarda ancak birleşerek kurtulabilineceğine vurgu yaptı.

Konuşmalar sonunda parka Farayın anısına japon gülü dikildikten sonra anma sona erdi.