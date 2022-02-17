Öldürülen Sıla Şentürk'ün babası Cumhuriyet'e konuştu: Kızım nişanlı değildi

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:05

Giresun'un Bulancak ilçesinde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek tarafında yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını keserek katletti. Olayla ilgili 21 yaşındaki katil zanlısı, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin Can Gökçek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıla Şentürk'ün ardından Türkiye ayağa kalktı. Bir çok siyasetçinin sosyal medya hesaplarından da tepki geldi.

''KIZIMIZ NİŞANLI DEĞİLDİ''

Cumhuriyet'e konuşan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, nişanlanma konusu ile ilgili haberlerinin olmadığını ve böyle bir durumun hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti. Çocuklarının sosyal medyadan tanıştığı bir kişi olduğunu öğrendikten sonra buna karşı çıktıklarını ancak bir süre sonra kısa bir tanışma yaşamak zorunda kaldıklarını ileten Şentürk, kızlarının nişanlı olmadığını belirtti.

''Kızımız bize açıkladı ama biz karşı çıktık. Nişanlandırılma nereden çıktı bilmiyorum. Biz şikayetçi olduk. Bir deli kuyuya bir taş atıyor, diğerleri de çıkarmaya çalışıyor. Bizim kızımız nişanlı değildi. Bu kişiyi istemedik, şizofren olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullanan Şentürk, kızları kaybolduğunda kayıp ilanı verdiklerini belirtti.

''KIZIM EVDEN ÇIKARKEN NOT BIRAKMIŞ''

Kızının evden gitmeden önce not bıraktığını söyleyen Şentürk, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Kızım not bırakmış, evden çıkarken hiçbir şey söylememiş. Notun üzerinde de 'beni merak etmeyin, birkaç güne geleceğim' yazmış. Aslında bunu katilin kendisi yazdırdı diye düşünüyoruz. Bizi hep tehdit ediyordu zaten bu adam. Biz kızımıza ulaşmaya çalıştık ve orada olduğunu öğrendik. Zorunlu gitti belki de kızım''