Öldürülerek yol kenarına atılan Tülay Güçevin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Duruşmada yaşananları anlatan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Sanık yargılama süresi boyunca cinayeti işlemediğini söylese de dosyadaki deliller kapsamında cinayeti sanığın işlediğine dair kuvvetli deliller vardı. Savcı da mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezasından cezalandırılmasını istedi. Biz de takdiri indirim sebeplerinin hiçbirisinin uygulanmamasını istedik” dedi.

Baykal sözlerini şu şekilde noktaladı: “İşin vahim tarafı sanık müdafii söz alarak bizim yaptığımız bu savunmaya atıfta bulundu ve ‘Türkiye’de kadın cinayetlerinin yüzde 80’i 90’ı kadınların kışkırtmasıyla oluyor. Kadınlar erkekleri dolduruyor ve erkekler cinayet işlemek zorunda kalıyor’ dedi. Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanığa hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İçimiz buruk çünkü kaybolan bir hayat var. Buruk bir sevinç yaşıyoruz.”

