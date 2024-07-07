Adnan Oktar dava açmıştı: Mağdurların avukatlarından açıklama!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 16:44

Güncelleme: 07.07.2024 - 16:44

Van’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar adına avukatı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine bir başvuruda bulunmuş ve başvuruda 5 ayrı X hesabı için erişim engellenmesi kararı verilmesi talep edilmişti.

Başvurunun gerekçes ise, Adnan Oktar’ın fotoğraf ve videoları kullanılarak yapılan paylaşımların, bu kişiye zarar verdiği savunulmuştu.

Söz konusu olay üzerine Adnan Oktar mağdurlarının avukatları tarafından şu açıklama yapıldı:

“Geçtiğimiz aylarda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne ait 1000’e yakın hesabın kapatılması için mağdurlar adına başvurularda bulunmuştuk. Bu talebimizin ana konusu “örgüte ait hesapların mağdurlara ve kamu görevlilerine sistematik saldırılarda bulunması, bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sahte ve uydurma hadislerle karalama faaliyetleri yürütmeleri” idi. Söz konusu hesapların bir kısmı kapatıldı, henüz kapatılmayan ve her gün suç işlemeye devam eden diğer hesapların sadece 5 tanesi ile ilgili “suçtan ve Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımların sorumluluğundan kaçmak için” kapatılma başvurusunda bulunmuşlardır.

Örgütün sosyal medya hesapları, örgüt liderinin talimat ve prensipleri ile hareket ederek on binlere varan sayılarla her gün sistematik olarak saldırılarına devam etmektedir. Bu hesapların örgüte ait olduğu ve Adnan Oktar’ın kontrolü ve cezaevi talimatları ile hareket ettiği ispat edildiği 28 mahkeme kararı ile ispat edilmiştir ve mahkeme arşivindeki binlerce dijital belge ve tanık ifadelerinde yer almaktadır.

Silahlı Suç Örgütü liderliği Türk Mahkemelerince tescil edilen Adnan Oktar, toplumu dizayn etmeye ve işlediği suçları “inkar ve tevil” edebilmek için basit ve aciz yöntemlerle kapatmaya çalışmaktadır . Her zaman bu örgütün küçük, büyük her tuzağı karşısında dimdik duracağımızı ve gerçekleri net olarak ifade edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.”