Öldürüp başında beklemişti: Semra Yılmaz'ın katili hakim karşısında
İstanbul Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı (44) 17 kurşunla öldürüp başında bekleyen sanık Aslan Yılmaz hakim karşısına çıktı. Yılmaz, "Öldürme amacım yoktu" bahanelerini kullandı. Semra Yılmaz'ın annesi annesi Fatma Akbaş ise ifadesinde "Kızımın ölüsü yerdeyken eşime ve bana silah çekti" diye konuştu.
Beylikdüzü'nde geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Aslan Yılmaz isimli erkek, evli olduğu Semra Yılmaz'ı 17 kurşunla vurup katlettikten sonra cesedinin başında beklemişti. 'Kendisini aldattığı' bahenesiyle, Semra Yılmaz'ı silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Aslan Yılmaz getirilirken Semra Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Aslan Yılmaz savunmasında "Benim silaha merakım vardı o nedenle yaklaşık 15 aydır ruhsatsız silah bulunduruyordum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Benim eşimi öldürmek amacım yoktu. Ben bir anlık sinirle hareket ettim. Bu olaydan dolayı kendimi cezaevinde iki kere astım. Pişmanım" bahanelerini kullandı.
"KIZIMIN ÖLÜSÜ YERDEYKEN EŞİME VE BANA SİLAH ÇEKTİ"
Duruşmada kendisine söz verilen Semra Yılmaz'ın annesi annesi Fatma Akbaş ifadesinde "Olay günü biz Şarköyde'ydik. Eşim olacakları hissetmiş gibi İstanbul'a gidelim dedi. Bir şeyler aldık gittik. Telefon ettik kızıma Aslan çıktı telefona. 'Ben Semra'yı öldürdüm' dedi. Ben ne diyorsun dedim tekrar ben Semra'yı öldürdüm dedi. Yukarı çıktık, zile bastık açtık. Baktım kızımın ölüsü yerde eşime ve bana silah çekti 'Ha bir kişi ha 3 kişi' dedi" şeklinde konuştu.
Anne beyanı sırasında sanığa bakarak ve ağlayarak "Sen benim yavrumdan ne istedin çocuğumdan boşansaydın. Benim yavrumu öldürmeye hakkı yoktu" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beylikdüzü'nde karısı Semra Yılmaz'ı silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz hakkında, 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, Semra Yılmaz'ın vücudunda 17 adet mermi girişi olduğu ve bunların 16'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, bu tespitle eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.
Aslan Yılmaz hakkında ayrıca kayınvalidesini ve kayınpederini 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, Nurgül Açgül'ü 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'Kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Video Haberler
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu