Halil Falyalı cinayeti davasında yeni gelişme

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasadışı işlerde sıkça adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastı davası, 10 Haziran'a ertelendi.

(İHA)
03 Haziran 2022 Cuma, 12:20
Halil Falyalı cinayeti davasında yeni gelişme
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı şubat ayında, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de ölmüştü.

Falyalı ve şoförü  Demirtaş’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından tutuklanan zanlılar Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare, 3 aylık tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, özel harekat polisinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Savcı Ali Hidayet, Türkiye'den de birçok emarenin ellerinde olduğunu belirterek duruşma günü talep etti.

Yargıç Seran Bensen, davayı itham ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran'a erteledi.


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