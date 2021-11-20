Ole Gunnar Solskjaer için yolun sonu geliyor! | Watford 4-1 Manchester United

20 Kasım 2021 Cumartesi, 20:01

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vicaragae Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Watford 4-1'lik skorla kazandı.

Watford'da Ismaila Sarr, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. VAR kontrolünün ardından penaltı tekrar edildi ve Sarr, bir kez daha De Gea'ya takıldı.

Watford, 28. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Ismaila Sarr, 44. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.

Manchester United'da Donny van de Beek 46. dakikada oyuna dahil oldu ve 50. dakikada farkı 1'e indirdi.

Manchester United'da Harry Maguire 62 ve 69. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın skorunu belirleyen golleri 90+2. dakikada Joao Pedro ve 90+6. dakikada Emmanuel Dennis attı.

Watford'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Tufan, maç kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olmadı.

Watford, bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti. Manchester United, ligde oynadığı son 7 maçta 5. kez mağlup oldu ve 17 puanda kaldı. United, zirvenin sahibi Chelsea'nin 12 puan gerisine düştü.

Manchester United, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Watford ise Leicester deplasmanına gidecek.