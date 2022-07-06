Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü, sözleri yürek burktu: 'Bana bunu yapma...'
Adıyaman’da, bir bisikletin çarpması sonucu köpeği ölen genç, köpeğin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Gencin sözleri ise yürekleri burktu.
Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde; ismi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan yurttaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı.
KALP MASAJ YAPTILAR
Yurttaşlar bir taraftan köpeğe kalp masajı yaparken diğer taraftan Adıyaman Belediyesi 'patibulans’ ekiplerini arayarak nasıl bir müdahale yapılacağı yönünde bilgi aldı.
"BANA BUNU YAPMA"
Köpek sahibi genç, gözyaşları içerisinde “Mars bunu bana yapma” diyerek çaresiz bir şekilde köpeğine yapılan müdahaleyi izledi. Köpeğinin öldüğüne inanamayan genç, “Mars kalk oğlum”, “Abi ölmedi o” gibi sözler ile köpeğinin başında gözyaşı döktü. Gencin sözleri karşısında çevredekilerin yüreği burkuldu.
Arkadaşları şahsı sakinleştirmeye çalışsa da çare etmedi.
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