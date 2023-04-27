Ölen madencilerin ailelerine 'Hak etmişsinizdir' diyen avukatın ilişki ağı ifşa oldu

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:43

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:43

Amasra'daki maden patlamasıyla ilgili davada ailelere "Başınıza geleni hak etmişsinizdir" diye bağıran avukat Çağla Dursun'un yüksek yargı mensupları ve Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraflar dikkati çekiyor.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Çağla Dursun, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'la, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde evlenen Ayça Dursun'un kardeşi. Yüksel Kocaman'la Ayça Dursun, 20 Eylül 2020'deki nikah törenlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmişti. Yüksel Kocaman, Ayça Dursun'la olan nikahından sonra onbinlerce lira harcayarak yaptığı balayı ve otele helikopterle gitmesiyle gündeme gelmişti. Kocaman ayrıca, halen aktif görevde olan bir Danıştay üyesi tarafından, "Hakkında rüşvet/borsa iddiaları var" denilerek suçlanmıştı.

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF

Sosyal medyada aldığı tepkiler nedeniyle Twitter hesabını kapatan Dursun'un profilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen bir fotoğrafı bulunuyor.

Zonguldak Barosu'na kayıtlı olan Çağla Dursun'un, devlet erkanıyla içli dışlı olduğu Zonguldak Valiliği'nin yaptığı paylaşımda da göze çarpıyor. Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın, Dursun'u ofisinde ziyaret ettiği görülüyor.

Dursun, bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Yargıtay üyesi Kenan İpek ve Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’la birlikte katıldığı bir iftar programında çekilen fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

HEDİYEYİ PAYLAŞTI

Avukat Dursun, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya yaptığı ziyareti ve aldığı hediyeyi de, “Sayın Yargıtay Başkanımız Mehmet Akarca beyefendiye misafirperverliği, tevazusu ve hediyesi için şükranlarımızı sunarım” notuyla paylaştı.

UYARI ALMIŞTI

Dursun, 2020 yılında, avukat olmadığı dönemde avukat sıfatını kullanarak kendisini tanıttığı için gündeme gelmişti. Zonguldak Barosu, Dursun'u yazılı olarak uyarmış ve kendisini avukat olarak tanıtmasını Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti.

GÜNÜ 'HAK ETMİŞSİNİZDİR' DİYEREK KAPATTI

Amasra davasında ikinci gün sona ererken, madenci yakınları işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'ye tepki gösterdi. Ekmekçi'nin avukatı Dursun, bu sırada patlamada oğlunu kaybeden bir anneye "Başınıza gelenleri hak etmişsinizdir" ifadesini kullandı.