'Oltalama' tekniğiyle 1 milyon 850 bin TL'lik vurgun
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, kopyalanarak oluşturulan internet siteleri aracılığıyla 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını "oltalama" tekniğiyle aldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte, internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmada, tanınmış ve kurumsal, oto kiralama markalarının sitelerinin kopyalanarak oluşturulan internet siteleri aracılığıyla 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasının "oltalama" tekniğiyle alındığını tespit etti.
19 GÖZALTI
Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.
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