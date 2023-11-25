'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık... 4 zanlı tutuklandı!

Adana'da "oltalama yöntemi" ile yurttaşları 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:35
'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık... 4 zanlı tutuklandı!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinen ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet siteleri taklit edilerek 100 kişinin 2 milyon lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda B.E., S.A., H.K, L.Ç. ve S.G.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİTELER KAPATILDI!

Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan siteler kapatıldı.

Öte yandan zanlıların, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıkları kişilere haftalık 4 bin lira verdiği, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği öne sürüldü.


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