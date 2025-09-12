Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ölü koyunun karnında uyuşturucu sevkiyatı!

12.09.2025 11:09:00
Diyarbakır'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu. Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı.

Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İlgili Konular: #diyarbakır #uyuşturucu #koyun

