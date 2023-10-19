Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:57

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:57

Muğla’da Fethiye Belediyesi’nin öncülüğünde ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapılarını 23. kez açtı. 48 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun yanı sıra, dünyanın en iyi hava akrobatları da katılacağı festivalin açılışı Belceğiz plajında, ilçe protokolünün, sporcuların ve yerli ya da yabancı çok sayıda konuğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı açılışta yaptığı konuşmada; “Gelenekselleşen ve hep birlikte yıllarca devam ettireceğimiz festivalimiz, Babadağ yamaç paraşütünün dünyada tanınmasında önemli rol oynuyor. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında yapılan etkinlikler, bölgemizin alternatif turizmdeki potansiyelinin uluslararası camiada tanıtılmasını sağlıyor. Yüzlerce sporcunun katılımlarıyla Babadağ’dan Ölüdeniz’e uzanan ve gökyüzünde muhteşem görüntülere sahne olan Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin bu yıl da coşkulu ve kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARACA: FETHİYE’Yİ HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA GÖSTERİYORUZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca açılış konuşmasında; “Öncelikle yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından, ülkemizin en güzel ilçesine gelen sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Bizler Fethiye’de birlikte olmayı, birlikte iş yapabilmeyi başardık. İlçemizde kaymakamımız başta olmak üzere devletimizin bütün kurumlarıyla, meslek odalarımızla, derneklerimizle, muhtarlarımızla birlik olarak Fethiye’mizin tanıtımı ve geleceği için güzel işler yapıyoruz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki birçok fuarda da birlikte hareket ederek Fethiye’mizi hak ettiği yere getirebilmek için olağanüstü bir gayret içindeyiz” dedi.

"İNSANLIĞINIZ BATSIN!”

Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Başkan Karaca, “Filistin'de yaşanmakta olan bir katliam var. Ben de bu katliamı kınıyorum. Filistin’deki bir hastanede o suçsuz günahsız insanları öldürenleri sizlerin huzurunuzda, en derin biçimde kınıyorum. İnsanlığınız batsın! Bu akşamki bütün müzikli etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, insanlık adına, yaşanmakta olan bu dramı hep beraber kınamalıyız ve bunların karşısında durmalıyız” diye konuştu.

GÜRÜN: ALTERNATİF TURİZM ALANLARI YARATMALIYIZ

Festivalin açılışında yaptığı konuşmada turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise şu ifadeleri kullandı: “Sezonu uzatmak ile ilgili olarak Sayın başkanlarım çok güzel ifade ettiler. Ama sezonu uzatmak sadece deniz, kum, güneşle olmuyor. Alternatif turizm alanlarını yaratıp, onları geliştirmek ve o alanlarda yeni ziyaretçiler çekmek gerekiyor. Bu da çok önemli bir çaba gerektiriyor. Türk Hava Kurumu Başkanımızın önerdiği gibi, bu uluslararası festivalin başlangıcından bugüne kadar olan gelişimi bir kitapçık haline getirildiğinde, bunun arkasındaki hikâyeyi ve kahramanlarını hep beraber unutmamak üzere belgelemiş oluruz” dedi.