Ölüdeniz’de 850 paraşütçü şov yaptı
22.Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali muhteşem hava gösterileri ve konserlerin ardından sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı. Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivale, 48 ülkeden yaklaşık 850 yamaç paraşütü sporcusunun yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.
Festival kapsamında base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu), akrobasi gösterileri ve ücretsiz halk uçuşları yapıldı. Akrobasi pilotu Berkay Nal, yaptığı açıklamada, 4 kişiyle kalkış yapan yamaç paraşütünden 3 kişi serbest düşüş atlayışı gerçekleştirdiklerini söyledi.
İzmir'den etkinliğe katılan akrobasi pilotu Ali İhsan Tankaş ise festivalde her yıl birbirinden güzel gösterilere katıldıklarını dile getirdi.
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