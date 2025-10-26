Ölümlü iş kazalarının önüne geçilemiyor: İktidar sınıfta kaldı

TBMM’ye sunulan ve önümüzdeki günlerde önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından da TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2026 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ulaşılan çocuk sayısı gelecek yıl düşecek. Geçen yıl bu kapsamda 66 bin 63 çocuğa ulaşılmıştı. Bu yıl ulaşılan çocuk sayısının 30 bin olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl da hedef yine 30 bin. 2027 ve 2028 yıllarında ise 32 bine çıkması öngörülüyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLER ARTIYOR

Teklife göre, mevsimlik tarım işçilerinin sayısının da 2026’da bu yıla göre artması öngörülüyor. Bu kapsamdaki işçi sayısı geçen yıl 87 bin 626’ydı. Bu yıl 65 bin olması öngörülüyor. Gelecek yıl için ise beklenti 70 bin. Sonraki yıllarda 75 bine çıkacak.

MOBBİNG BU YIL ARTTI

Mobbing kaynaklı başvuru sayısı geçen yıl 10 bin 332’ydi. Bu yıl 13 bin olması öngörülüyor. Gelecek yıl için beklenti 12 bin. Sonraki yıllarda 11 bine düşmesi planlanıyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen etkinlik ve proje sayısı geçen yıl 130’du. Bu yıl ve sonraki yıllarda 75 olması öngörülüyor.

Kaza önleme ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik faliyet sayısı geçen yıl bin 131’di. Bu yıl 872 olması bekleniyor. Gelecek yıl için hedef 879.

KAZALAR ÖNLENEMİYOR

Ölümlü iş kazası oranı da bu yıl beklentilerin üzerine çıktı. Geçen yıl yüz binde 8.7 olan ölümlü iş kazası oranının bu yıl 6.5’e indirilmesi planlanıyordu. Ancak yıl sonu gerçekleşme tahmini 7 olarak belirlendi. Gelecek yıl için hedef 6.4. 2028 hedefi de 6.2.

Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı geçen yıl 99.8’di. Bu yıl gerçekleşme tahmini 95.3’e iniyor. Gelecek yıl için hedef 99.4. 2027 hedefi ise 100.9. Teklife göre, bayram ikramiyesi alan emekli sayısı geçen yıl 15.4 milyondu. Bu yıl 16.2 milyon olması planlanırken, gerçekleşmenin 15.9 milyon olması bekleniyor. Gelecek yıl için tahmin 16.3 milyon. 2028 tahmini ise 17.2 milyon.