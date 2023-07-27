Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde denize girmek yasaklandı
Kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikelerine karşı birçok ilde denize girmek yasaklandı.
Olumsuz hava koşulları ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı birçok ilde denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da ise denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.
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