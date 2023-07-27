Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde denize girmek yasaklandı

Kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikelerine karşı birçok ilde denize girmek yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:20
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde denize girmek yasaklandı
Abone Ol google-news

Olumsuz hava koşulları ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı birçok ilde denize girmek yasaklandı. 

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da ise denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

 


kocaeli sakarya Düzce deniz Yasak

İlgili Haberler

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında yeni gelişme: Adli tıp raporu mahkemede!

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında yeni gelişme: Adli tıp raporu mahkemede!
Rusya'dan ithal deniz ürünleri kararı: 'Dost olmayan...'

Rusya'dan ithal deniz ürünleri kararı: 'Dost olmayan...'
Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun yeni hedefi belli oldu

Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nun yeni hedefi belli oldu

En Çok Okunan Haberler