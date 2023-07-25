Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında yeni gelişme: Adli tıp raporu mahkemede!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:26

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:56

Deniz Bulutsuz'un 2020 yılında birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaptığı şikâyet üzerine açılan dava önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada sürecinde, mahkemenin Deniz Bulutsuz’un vücudundaki yaralara ilişkin istediği kesin rapor mahkemey ulaştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 5 ARALIK'TA!

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz’daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi.

Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık’ta görülecek.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in birlikte olduğu Deniz Bulutsuz, 2020 yılında Güven’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında “hakaret”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven'in de karşı şikâyet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, 13 Haziran 2020’de gece saatlerinde Ozan Güven’in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven’in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz’u darbettiği ifade edilmişti. Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı.