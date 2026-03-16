Ölümünden 1 saat önce görüşmüştü: Oyuncu Sunay Kurtuluş'tan 'Ayşegül Eraslan' açıklaması

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.

Eraslan'ın ölümünden birkaç saat önce evinde görüştüğü ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan konuya dair açıklama geldi.

Kurtuluş'un avukatları tarafından yapılan açıklamada, "süreçte müvekkilimizin hukuki konumu, yalnızca bilgisine başvurulan kişi sıfatından ibarettir. Mevcut tespitlere göre müvekkilimiz, olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde bulunmamaktadır" denildi.

AVUKATLARI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA

Kurtuluş'un avukatlarından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Ayşegül Eraslan'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Müvekkilimiz Sayın Sunay Kurtuluş'un ismi, yürütülmekte olan adli süreç kapsamında bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer almaktadır.

Müvekkilimizin soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulmuş olup, kendisi sürecin ilk anından itibaren ilgili makamlara gerekli beyanını sunmuştur. Bazı haber ve paylaşımlarda müvekkilimizin isminin, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek şekilde olayın asli unsuruymuş gibi yansıtıldığı görülmektedir.

Oysa mevcut süreçte müvekkilimizin hukuki konumu, yalnızca bilgisine başvurulan kişi sıfatından ibarettir. Mevcut tespitlere göre müvekkilimiz, olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde bulunmamaktadır.

Devam eden soruşturma süreci hakkında eksik bilgiye dayalı, gerçeği yansıtmayan veya çarpıtılmış yorumlar hem soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine hem de müvekkilimizin kişilik haklarına zarar vermektedir. Bu nedenle kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca ortaya konulacak resmi bilgi ve tespitleri esas almasını önemle rica ediyoruz.

Gerçeğe aykırı, yanıltıcı, hedef gösterici ve kişilik haklarını zedeleyici yayın ve paylaşımlar bakımından tüm hukuki haklarımız saklıdır."

AYŞEGÜL ERASLAN'IN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE GÖRÜŞTÜKLERİ ÖĞRENİLMİŞTİ

Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemeler sonucunda, oyuncu Sunay Kurtuluş'un, ölümünden bir saat önce Eraslan'ın evine geldiğini tespit etmiş ve Kurtuluş'un ifadesine başvurulduğu bildirilmişti.

Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan’ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenilmişti.

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenilmişti.

Kurtuluş’un ifadesinin ardından Emniyet'ten ayrıldığı bilgisi paylaşılmıştı.