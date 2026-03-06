Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 20:27:00
Ömer Çelik: 'İsrail polisi A Haber ekibini gözaltına aldı'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına aldığını ifade etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt’a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz.”

