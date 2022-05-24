Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kaçış planı' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin bugünkü grup toplantısında 'Kaçış planı' açıklamalarına yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı Erdoğan'ın 'kaçış planı' açıklamalarına AKP’den yanıt geldi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn. Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır.
Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.
Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.
Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.
Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.
CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.
Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez.
Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz"
22.00'DA AÇIKLAYACAK
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, bu akşam saat 22.00’de ‘bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğini’ söyleyerek, “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler” ifadelerinde bulundu.
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