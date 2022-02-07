Ömer Günel'den GES tepkisi: Tarım arazilerimize el sürmesine izin vermeyeceğiz

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:48

Aydın'ın Germencik, Kuşadası, Söke ilçeleri ile Kirazlı, Gümüşyeni ve Sazlı mahallelerini içine alan Kuşadası RES projesine kaynak oluşturacak olan GES projesine tepkiler sürüyor.

Bölge sakinleri ve çevreciler, mülkiyeti köylülere ait 300 dönüm tapulu meyve ağaçlarının olduğu arazi üzerine kurulması planlanan GES’e karşı bir araya geldi.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına katılan mahalle sakinleri, GES projesinin bölge için büyük önem taşıyan birinci sınıf tarım arazilerini ve başta Aydın Ölmez Otu olmak üzere bölgeye has endemik türleri yok edeceği ve mevcut rüzgâr gülleri ile birlikte iklim değişikliğine neden olarak ekosisteme zarar vereceği gerekçeleriyle karşı olduklarını dile getirdiler.

“HODRİ MEYDAN”

Toplantıya katılarak Kirazlı Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çevrenin ve doğanın korunmasının önemine dikkat çekti. Pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşımın ve organik tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Kirazlı mahallemiz kentimizin en önemli tarım alanlarının başında gelmektedir. Köylülerimize ve Kuşadası halkına rağmen kimsenin tarım arazilerimize el sürmesine izin vermeyeceğiz. Enerji kadar sağlıklı gıdaya da ihtiyacımız var. Görev sürem bitse de sade bir vatandaş olarak her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğim. Bir yanda tarım arazilerini yok etmeye çalışan irade, bir yandan tarımın önünü açmaya çalışan irade var. Hadi bakalım hodri meydan” diye konuştu.