Omicron endişesi büyüyor, Mehmet Ceyhan'dan kısıtlama çağrısı
Omicron olarak adlandırılan Covid-19 varyantı hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli" dedi.
Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan Covid-19 varyantı büyük endişelere neden oluyor.
Omicron, şimdiye kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs son olarak da Hollanda’da görüldü.
CEYHAN’DAN AÇIKLAMA
Dünyada büyük endişeye neden olan yeni mutasyonla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli bir açıklamada bulundu.
KISITLAMA ÇAĞRISI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ceyhan, “Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı” ifadelerini kullandı.
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